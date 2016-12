Policial, que confessou o assassinato, afirmou em depoimento, qeu ficou com o corpo no carro por um dia

Por: O Globo

Em 31 de dezembro, 2016 - 12h29 - Brasil

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se um mototaxista ajudou o PM Sergio Gomes Moreira Filho a queimar o corpo do embaixador grego Kyriacos Amiridis. O policial, que confessou o assassinato, afirmou em depoimento, que, após o crime, na noite de segunda-feira, ficou com o corpo do embaixador no carro por um dia. Na noite de terça-feira, ainda segundo o relato do PM, após levar o veículo para as proximidades do Arco Metropolitano, um local ermo e deserto à noite, ele contratou um mototaxista para levá-lo a um posto de gasolina para comprar combustível para incendiar o veículo. O motorista, de acordo com o depoimento, permaneceu no local onde o corpo foi encontrado até o carro com o corpo começarem a pegar fogo. Depois, ainda levou o PM em casa.

Sérgio, a mulher do embaixador, Françoise Oliveira, e Eduardo Moreira Tedeschi de Melo, primo do militar, tiveram a prisão decretada pela Justiça na noite de ontem pelo crime. Como o EXTRA revelou em primeira mão na manhã desta sexta-feira, a motivação do crime foi passional: Sérgio e Françoise mantinham um romance. De acordo com o delegado Evaristo Pontes, responsável pela investigação, Françoise, mulher do diplomata, tramou o assassinato. Já Sérgio, amante da embaixatriz, e Eduardo, primo do policial, foram responsáveis pela execução do crime.

O mototaxista foi levado à DHBF para prestar depoimento na manhã desta sexta-feira. De acordo com seu depoimento, ele foi obrigado a permanecer no local onde o carro foi encontrado pelo policial. Após chegarem ao local com a gasolina comprada, o PM teria ficado com a chave da moto. Agentes da DHBF investigam se a versão apresentada pelo homem — que se apresentou voluntariamente à polícia — é verdadeira. O mototaxista não teve a prisão preventiva pedida pela polícia.

A polícia ainda apura se Sérgio e Françoise tinham interesse em ficar com os bens do embaixador após o crime. Agentes querem saber se o grego tinha seguro de vida e ainda vai levantar os bens dele no Brasil e na Grécia.

— A hipótese investigada pela polícia quanto à motivação do crime é o interesse da Françoise em usar os bens do embaixador para curtir a vida com o PM — afirmou Pontes.

Imagens de câmeras de seguranças que mostram Sérgio carregando o corpo para fora da casa e a perícia feita na residência do casal — que encontrou, ao longo da última quinta-feira, manchas de sangue no sofá da sala — ajudaram a polícia a concluir que o embaixador havia sido assassinado na noite de segunda-feira, antes mesmo de Françoise registrar seu desaparecimento na delegacia, na quarta. Ao ser perguntada na delegacia sobre as imagens, a mulher negou participação no crime, mas apontou Sérgio como autor.

Já o policial confessou participação no homicídio. Em depoimento, ele afirmou que entrou em luta corporal com o embaixador e desferiu um golpe fatal — versão desmentida pelos peritos da especializada, que acreditam que a arma usada no crime foi uma faca. Já Eduardo revelou ter sido contratado por Françoise.

— O primo disse que Sérgio e Françoise ofereceram R$ 80 mil para que o crime fosse realizado. Foi ele quem a levou ao cenário do crime. Por isso, pedimos a prisão dos três — disse o delegado Evaristo Pontes.

Em depoimento, Eduardo disse que a filha do casal chegou em casa com o corpo do pai ainda na sala. Ela teria sido levada pela mãe diretamente para o quarto.