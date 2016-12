Crime aconteceu na manhã de quarta-feira no Jurunas. Acusado de 17 anos foi denunciado à polícia pelo avô

Em 29 de dezembro, 2016

Um dos acusados de participar do assalto a uma van, que resultou na morte de uma mulher no bairro do Jurunas, já foi identificado pela Polícia Civil. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (28) na rua Fernando Guilhon, entre a passagem Jacob e a travessa de Breves.

O delegado responsável pelo caso, Nilton Nogueira, disse que um adolescente de 17 anos foi o autor dos tiros que mataram Leolinda Maria Jorge de Paula, 39 anos. O avô do acusado foi até a delegacia do Jurunas apresentar os documentos do neto na manhã desta quinta-feira (29), mas o rapaz ainda não se entregou à polícia.

Segundo a polícia, o adolescente completou 17 anos no dia 19 de dezembro e deixou há seis meses uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), onde estava internado por ter cometido assalto. O delegado conttou que um dos assaltantes tomou os pertences dos passageiros. O adolescente segurava uma arma e ameaçava os ocupantes do coletivo. ' vítima teve uma reação normal de segurar a bolsa para impedir que eles levassem. nesse momento, ele se irritou e disparou', contou.

Após o crime o adolescente foi até a casa do avô, que decidiu procurar a polícia. 'Ele não é do tipo de avô que passa a mão na cabeça. Ele falou que já havia conversado com o neto várias vezes sobre essa questão de camaradagem. Ele veio entregar os documentos do neto aqui na delegacia e estava quase entregando o neto', revelou.

O corpo da vítima foi velado em Igarapé-Miri, nordeste paraense. Leonlinda chegou a ser socorrida e levada ao Pronto Socorro do Guamá, mas chegou ao hospital morta.