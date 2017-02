Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo STF, como desdobramento da Lava Jato

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 08h28 - Política

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Leviatã, que tem como objetivo o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), referentes a inquérito instaurado decorrentes de provas obtidas pela Operação Lava Jato.

As buscas e apreensões estão sendo realizadas pela PF nas residências e escritórios dos envolvidos, em Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Distrito Federal (DF). As investigações apuram o pagamento de propina a dois partidos políticos, no percentual de 1% sobre as obras civis da Hidrelétrica de Belo Monte, por parte das empresas integrantes do consórcio construtor.

Segundo a Polícia Federal, os alvos da operação de hoje são os principais envolvidos no esquema de repasse de valores aos agentes políticos, identificados como o filho de um Senador da República e o ex-Senador pelo Pará, Luiz Otávio Campos, do PMDB.

De acordo com o grau das suas participações e envolvimento, os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As informações mais detalhadas ainda estão sob segredo de justiça.