Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 10h33 - Polícia

Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã, no interior do Estado do Pará, a Operação Docência, que tem como objetivo apurar fraudes e irregularidades praticadas no pagamento de professores indígenas da aldeia Suruí.

Ao todo, formam cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo que um deles, foi na Prefeitura da cidade de Brejo Grande do Araguaia, no Pará, e o outro, na Secretaria de Educação da mesma cidade. Ao todo, duas equipes com cerca de 10 policiais cumpriram os mandados.

A fraude consistia em realizar pagamentos aos índios com valores inferiores aos recibos de remuneração prevista com as verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Ou seja, os índios recebiam menos do que o devido. As buscas têm como finalidade levantar evidências no sentido de que os suspeitos se apropriavam de parte da remuneração que de fato era devida aos professores indígenas.

Se condenados pela apropriação dessas verbas federais, os suspeitos podem pegar até 12 anos de prisão.