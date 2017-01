Roqueiro e Gordo ficam chocados com o que os policiais concluem sobre o caso

Por: Gshow

Em 02 de janeiro, 2017 - 09h03 - Novelas

Sabe a história do roubo do CD com as novas músicas de Gui Santiago (Vladimir Brichta) que aconteceu na Som Discos? No capítulo de Rock Story desta segunda-feira, 2/1, a polícia, finalmente, vai dar o parecer final da investigação.

A primeira pergunta que o roqueiro faz aos policiais é: "Investigaram os caras que eu falei que queriam me prejudicar?". Diante de Gui e Gordo (Herson Capri), o delegado dá uma resposta que deixa os dois chocados. Não perca!