Maicom e Leonardo negam que as drogas encontrada sejam deles

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 15h21 - Polícia

No início da tarde de hoje duas pessoas foram autuadas em flagrante no Jaderlândia, no município de Ananindeua, por tráfico de drogas. Maicom Ferreira Nunes, 20 anos, e Leonardo, 22 anos, foram parados por uma guarnição da Polícia Militar durante uma ronda na região.

Segundo a polícia, os jovens apresentaram ações supeitas e tentaram fugir com a aproximação da viatura ao local onde estavam. Maicom e Leonardo foram conduzidos até a casa onde moram e a polícia encontrou um tablete de maconha apreensado e seis petecas de cocaína. A dupla foi encaminhada à delegacia do Jaderlândia, onde negaram serem os donos das drogas encontradas. A dupla não possui passagem pela polícia.