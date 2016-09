Foram incinerados cocaína e maconha. É a segunda operação do tipo realizada pela Polícia Civil este ano

Em 21 de setembro, 2016 - 19h48

Quase 600 quilos de drogas apreendidas pela Polícia Civil entre 2015 e este ano foram incineradas nesta quarta-feira (21), em Marituba, região metropolitana de Belém. A droga - cerca de 130 quilos de cocaína, além de maconha dos tipos haxixe e skank - foi inerada em uma indústria de cerâmica no bairro da Pedreirinha.

A incineração foi autorizada pela justiça, os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) acompanharam a operação. É a segunda incineração de drogas na RMB este ano. No último dia 17 de junho, a polícia destruiu quase meia tonelada de drogas, a maioria derivados de cocaína como pedras de óxi e pasta e variações de maconha como haxixe e 'limãozinho'.

De acordo com o delegado Hennison Jacob, a Lei nº 12.961, de abril de 2014, determina que drogas apreendidas devem ser incineradas, mediante autorização judicial, com prazo de até 15 dias após a comunicação do flagrante feita pela autoridade policial.

Estiveram presentes no local representantes do Ministério Público do Estado, Vigilância Sanitária Municipal e Corregedoria da Polícia Civil. A presença de representantes do MPE é prevista pela Lei 11.343/2006, a qual determina que um promotor de Justiça deve acompanhar a incineração autorizada pela justiça de entorpecentes apreendidos em operações policiais.