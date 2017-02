Cinco pessoas foram presas por envolvimento com furtos, tráfico de drogas e roubos com uso de arma de fogo.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 13 de fevereiro, 2017 - 20h42 - Polícia

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (13) os resultados da operação Alta Mira, deflagrada nos últimos dias em Portel, na ilha do Marajó, para combater crimes de furto, tráfico de drogas e roubos com uso de arma de fogo. Iniciada no último dia 8, as ações policiais se estenderam no último fim de semana, quando policiais civis e militares recuperaram objetos furtados e veículos roubados, além de terem apreendido drogas e duas armas de fogo usadas nos crimes de roubo. Uma das armas é de fabricação caseira.

Segundo o delegado Paulo Junqueira, da Delegacia de Portel, três adultos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos envolvidos nos delitos. Um dos presos é Maciel Moreira da Silva, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, 57 papelotes de maconha foram apreendidos. Outros dois acusados, Jonatas Alves da Silva e Dhenison de Souza Ferreira, são apontados por envolvimento em diversos assaltos com uso de arma de fogo, principalmente, contra estabelecimentos comerciais.

Com eles, foram recuperados diversos objetos, como botijão de gás, celulares, cordões de ouro, relógios de pulso e até um violão. Duas motos roubadas também foram apreendidas. Jonatas e Dhenison são oriundos de Altamira, no sudoeste do Pará, e estavam atualmente escondidos em um hotel, onde foram presos. Com eles, um revólver calibre 32 com munição foi apreendido. Dhenison responde a cinco processos criminais, a maioria por crime de roubo, enquanto Jonatas tem um processo criminal por roubo.