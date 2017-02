Diego do Nascimento da Costa e Jeferson Silva da Silva, foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15)

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 16 de fevereiro, 2017 - 14h08 - Pará

Acusados de furto e receptação de produtos roubados, Diego do Nascimento da Costa e Jeferson Silva da Silva, foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15), em Parauapebas, no sudeste paraense. Os dois tiveram mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. A operação foi coordenada pelos delegados Erivaldo Campelo e Nelson Alves.

Diego da Costa é acusado de furtar um estabelecimento comercial do município no último sábado (11). O flagrante foi feito pela câmera de monitoramento do estabelecimento. Na ocasião, foram roubados dois aparelhos de TV, celular, dinheiro, além de alguns objetos. "No momento da prisão, o acusado estava vestindo a mesma camisa e boné usados no dia do furto", explica o delegado Márcio Maio, diretor da Seccional de Parauapebas.

Durante a apuração, o taxista Jeferson Silva foi preso pela compra de um celular furtado por Diego e irá responder pelo crime de receptação.

Os suspeitos foram encaminhados para a Seccional da cidade e estão à disposição da justiça.