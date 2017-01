Dinheiro foi levado de carro-forte da empresa Prosegur. Vigilante é o principal suspeito pelo crime

Por: Redação ORM News

Em 09 de janeiro, 2017 - 15h33 - Polícia

Atualizada às 15h47

A Delegacia de Repressão de Roubo a Bancos e Antisequestros (DRRBA), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil, investiga o furto de R$ 1 milhão e 100 mil reais de um carro forte da empresa de valores Prosegur, em Marabá, sudeste do Estado.

O crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 2016, mas só foi percebido no dia 1º de janeiro, no momento da conferência de valores. O inspetor de segurança da empresa, Reginaldo da Silva Teixeira, registrou um boletim de ocorrência do furto no dia 1º.

Segundo o relato do inspetor, o principal suspeito do crime é o vigilante Antonio Reis da Silva. Havia três vigilantes no local e Antonio entrou no trabalho com uma mochila vazia. Ainda segundo o relato, o vigilante saiu diversas vezes do carro forte, entrou em um banheiro e vice-versa. O homem saiu mais cedo do expediente, por volta das 6h30 do dia 31.

As câmeras de segurança da empresa captaram imagens do vigilante saindo com a mochila pesada e estufada, segundo o boletim de ocorrência. A esposa de Antonio e o inspetor da empresa tentaram contato sem sucesso com o homem desde que ele saiu do trabalho.

A Prosegur informou por meio de sua assessoria de imprensa que não vai se pronunciar sobre o caso, que corre sob sigilo.

Ataque em setembro

Em setembro de 2016 a empresa foi alvo do ataque de uma quadrilha formada por 30 homens. O bando explodiu cofres da empresa e fugiu levando milhões de reais. Uma policial militar do Grupo Tático ficou ferida durante uma troca de tiros com a quadrilha.

Parte dos bandidos ficou posicionada na ponte sobre o rio Itacaiúnas. Na fuga os bandidos explodiram os dois caminhões e usaram seis carros estacionados no outro lado da ponte no rio Itacaiúnas.