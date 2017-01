A operação foi realizada por policiais da Divisão Especializada em Meio Ambiente (DEMA)

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 13 de janeiro, 2017 - 22h29 - Belém

Nesta sexta-feira (13) a Polícia Civil deflagrou a operação ambiental "Serinus Canaria”, realizada no bairro do Mangueirão, em Belém. No total, foram apreendidos 107 animais, sendo 76 canários de várias espécies, dez calopsitas, nove curiós, sete bicudos, uma coleirinha, uma patativa, dois papagaios e um macaco. Os animais foram encontrados em situação de maus-tratos e alguns estavam pronto para ser comercializados na Feira da Jutaí, no bairro de São Brás, na capital paraense.

A operação foi realizada por policiais da Divisão Especializada em Meio Ambiente (DEMA), e foi coordenada pelo delegado Ivens Monteiro, da DEMA, com o apoio do chefe-de-operações da Divisão, investigador Antonio Monteiro. Essa já foi a quarta ação policial para combater crimes ambientais realizada este ano pela Divisão.

Segundo o diretor da DEMA, delegado Luís Xavier, os policiais receberam denúncias anônimas que os levaram até o endereço onde os animais estavam guardados, no bairro do Mangueirão. As pessoas responsáveis pelos animais apreendidos foram conduzidas até a DEMA para os devidos procedimentos. Eles irão responder por crime ambiental. "Os animais apreendidos foram direcionados para um centro cadastrado junto ao Ibama para acolhimento e reinserção em seus habitats naturais", ressalta o delegado.