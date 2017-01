Seis presos fugiram por um buraco cavado na unidade e usaram corda para pular um muro

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 09h00 - Polícia

Homens da Polícia Militar realizam buscas na manhã desta sexta-feira (13) para encontar seis detentos que escaparam ontem (12) da Central de Triagem Metropolitana 4, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, nordeste paraense.

Os presos escaparam por um buraco que foi cavado entre a parede de uma das celas e o espaço destinado ao banho de sol. De lá, eles escalaram o muro da unidade com uma corda artensanal. Três outros detentos foram recapturados momentos antes da fuga.

Ainda ontem, homens do Comando de Missões Especiais, da Polícia Militar, realizaram uma revista dentro da casa penal. A Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado) informou que vai apurar se houve facilitação na fuga.