Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 15h56 - Polícia

Atualizada às 16h50

A Polícia Civil faz buscas pelo assassino de uma jovem de 20 anos, que morreu após uma tentativa de assalto em Outeiro, na segunda-feira (5). Nesta terça-feira (6), equipes da Divisão de Homicídios prenderam um rapaz de 18 anos inicialmente apontado como o autor dos tiros contra a estudante Ingrid Fabiane Pinheiro da Cruz.

Alberto Saulo Nascimento Barreirinhos, 18 anos, foi preso e levado à sede da DH para prestar depoimento. Ao delegado Renato Wanghon, o acusado negou ser o autor dos disparos. Ele contou ao delegado que estava desde o dia 28 do mês passado internado em uma clínica para tratamento de dependentes químicos em Benevides, na região metropolitana de Belém.

Saulo disse, inclusive, que conhece o homem que aparece em no vídeo de uma câmera de segurança de uma residência. As imagens mostram o momento do crime. O homem das imagens tem compleição física diferente de Saulo. O rapaz das imagens é magro e baixo, já Saulo tem 1,74m e pesa 81 quilos.

O policial informou que as equipes da DH foram até a casa do homem que aparece no vídeo, mas ele fugiu. 'A prisão desse outro rapaz é uma questão de tempo. Nós temos o endereço dele, sabemos quem é a família', disse o delegado.

O corpo de Ingrid da Cruz será enterrado ainda esta tarde no cemitério Parque das Palmeiras, em Marituba. A família da jovem não permitiu que a imprensa fizesse imagens do enterro. Repórteres presentes no local chegaram a ser ameaçados de agressão.

A morte da jovem comoveu moradores da área. Ela era filha de um dos principais comerciantes do bairro São José do Outeiro. O crime aconteceu por volta das 6h30, quando Ingrid seguia para a universidade onde cursava Nutrição.

Imagens de uma câmera de segurança de uma residência mostram a jovem falando no celular e mexendo na tranca do portão da casa, quando é abordada pelo assaltante com arma em punho. A jovem vai para cima do bandido e os dois somem do campo de visão da câmera. Na sequência ela aparece cambaleando e cai no chão, tendo morte instantânea.