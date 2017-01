Droga do tipo 'limãozinho' foi achada em esconderijo dentro de uma residência no município

Por: Redação ORM News com informações de Dandara de Almeida (O Liberal)

Em 03 de janeiro, 2017 - 17h47 - Polícia

A Polícia Civil apreendeu 67 quilos de maconha do tipo 'limãozinho' em uma casa em Santa Isabel, região nordeste do Pará. A droga foi encontrada em um piso falso que levava a um alçapão, onde a droga ficava escondida. A ação aconteceu durante o cumprimento de um mandado de prisão. O alvo, conhecido como 'Velho', percebeu a aproximação da polícia e fugiu por uma área de mata.

Segundo a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), o homem era procurado desde agosto do ano passado, quando foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa. Após a fuga, a polícia vistoriou o imóvel e percebeu que se tratava de um esconderijo.

'Não tinha móveis na casa. Ele comprou o lugar com o propósito de esconder drogas. Nós fizemos uma vistoria e percebemos um rejunte novo em uma das lajotas. Normalmente a gente percebe um piso é falso através do som oco. Nesse caso, ele colocou quase três centímetros de concreto para disfarçar. Para a nossa surpresa, encontramos mais de 60 tabletes de droga', disse o delegado Hennison Jacob.

O material apreendido foi levado para a sede da Denarc. Esta é a segunda apreensão de drogas feita pela Denarc em menos de uma semana. No dia 27 de dezembro, Jessica da Silva Costa, de 19 anos, foi presa após uma denúncia anônima de que ela chegaria em Belém com entorpecentes. Com ela foram encontrados 52 tabletes de maconha.

Em 2016, a unidade apreendeu 1,5 tonelada de maconha e 300 quilos de cocaína.