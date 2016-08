Linhas de código encontradas por jogadores já mostram profundas mudanças

Infelizmente, a nova de atualização de Pokémon GO trouxe poucas novidades além do botão “Appraise”. Contudo, o update inseriu elementos no game (que, por enquanto, estão inativos e existem apenas no código-fonte) que são aperitivos pelo conteúdo que está por vir no futuro.

De acordo com os usuários que reviraram o game de cabo à rabo, há menções de mecânicas novas, itens com funções distintas, modo de trocas de bichinhos e até mesmo a aparição de pokémons lendários. Para mostrar o que está por vir, listamos abaixo os principais itens descobertos por fãs. Confira:

Troca de Pokémon

As trocas de pokémons já haviam sido mencionadas durante a San Diego Comic-Con, mas nenhum detalhe foi revelado para o público. Entretanto, há menções de alguns termos que indicam que a novidade pode estar mais perto do que o esperado.

De acordo com os usuários, há quatro termos relacionados ao assunto inerte no código-fonte: “Trade Search”, “Trade Offer”, “Trade Response” e “Trade Result” (procurar troca, oferecer troca, resposta de troca e resultado de troca, respectivamente). É provável que, por conta desses nomes, os usuários não precisarão estar próximos uns aos outros para realizar a transferência.

Novos itens na loja

Até o momento, os itens que são comprados com dinheiro de verdade não contam com muita variedade, algo que, para um game como Pokémon GO que tem ganho muito dinheiro, é de se estranhar a falta de opções. De acordo com os fãs que reviraram o código-fonte, há informações sobre algumas novidades.

Uma delas é os novos tipos de incenso, chamados de “Cool” ou “Floral” (os nomes podem mudar na versão final), que, possivelmente, atrairiam tipos específicos de pokémons. Além disso, os usuários encontraram mais categorias de Egg Incubators, classificadas como “Tipo 1” e “Tipo 2”. Poderia ser um item que permite chocar mais ovos simultaneamente?

Pokémons lendários estão próximos?

Já faz um tempo que sabemos que os pokémons lendários darão as caras em Pokémon GO, mas isso só deve ocorrer quando o jogo for lançado em todos os países planejados pela Niantic e quando os servidores estiverem estabilizados. Contudo, depois de muitas nações ganharem o game, parece que a hora está chegando.

Os jogadores encontraram um termo específico no código-fonte que simboliza uma proximidade das criaturas lendárias. Antes, só existia o termo “Activity Catch Pokemon” (em tradução livre: atividade de pegar pokémons), mas agora encontraram o “Activity Catch Legend Pokémon” (em tradução livre: atividade de pegar pokémons lendários), indicando que as criaturas raras podem aparecer.

Algo chamado “Fortes”

Na última atualização, os usuários perceberam a aparição do termo “Fort” (ou Forte, em português), que pode ser referenciado como pontos fixos do mapa, como PokéStops ou ginásios. Entretanto, há outras palavras que, agora, são relacionadas aos “fortes”, como “retirar pokémon” e “depositar pokémon”.

Heartgold? Pokémon GO pode ter criaturas companheiras

Se você jogou o clássico jogo de Game Boy (Pokémon Yellow), deve se recordar que Red, o protagonista do game, conseguia fazer com que seu Pikachu ficasse fora da pokébola e o seguisse por todos os cantos. A mecânica voltou a aparecer nas versões modernas de HeartGold e SoulSilver e, dessa vez, pode aparecer em Pokémon GO.

De acordo com os fãs do jogo, o código-fonte revelou que haverá algo chamado de “Buddy Candy Awarded” e “Buddy Walked Message” (Candy de amigo recebido e Mensagem de caminha com amigo). Isso pode indicar algumas coisas, como a opção de ter um avatar extra no mapa, que o acompanha durante as caminhadas, a possibilidade de ganhar Candy com a nova mecânica ou até mesmo o elemento “amizade”, que serve para evoluir certos pokémons nos games de 3DS, como Umbreon e Togepi – possível para a próxima geração de monstrinhos.

Google Cardboard nos planos

Neste ano, vimos que o Pokémon GO foi apresentado em um formato de realidade virtual durante a IDF 2016. Agora, mais uma descoberta colabora com a teoria de um formato ou mecânica desse tipo, pois foi encontrado o componente “VR” no código-fonte. O que você mais espera para ver dentro do jogo? Não deixe de comentar abaixo.