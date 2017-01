Astro do Manchester United tem seis gols em 28 jogos pelo clube do Old Trafford

Por: Lance!Net

Em 19 de janeiro, 2017 - 14h49 - Futebol

Protagonista da transferência mais cara do futebol, Paul Pogba vem recebendo críticas na Inglaterra por não marcar muitos gols pelo Manchester United. Nesta quinta-feira, em entrevista ao canal "SFR Sport", o francês rebateu as alfinetadas, frisando seu papel principal em campo.



- Com tudo o que aconteceu no verão, com a mudança de clube e o regresso ao Manchester United, as pessoas querem que eu marque gols, faça a diferença durante o jogo. Por quê? Dizem que um jogador de 105 milhões de euros tem que marcar e dar assistências. O meu papel, como meia, não é de fazer gols. Trabalho muito durante os jogos e posso fazer a diferença no trabalho coletivo - comentou o camisa 6.



Recém-chegado ao United, Pogba soma seis gols em 28 partidas, o que dá uma média de 0,21 por jogo, totalizando todas as competições - Campeonato Inglês, Liga Europa e Copa da Liga.



Aos 23 anos, Pogba nunca foi marcado pela capacidade de balançar as redes. Sua melhor média de gols se deu na temporada 2014/15, quando foi fugira importante na ida da Juventus, seu antigo clube, à final da Liga dos Campeões (o Barcelona levou o título, na ocasião).



Neste período, ele marcou dez gols em 41 jogos - média de 0,24 por jogo.