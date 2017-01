Jogador tem sido fundamental para a boa fase do Manchester United na Premier League

Lance!Net

13 de janeiro, 2017

O Manchester United já acumula uma série de 15 jogos sem perder, sendo nove vitórias seguidas. Muito disse se deve ao fato de Pogba, jogador mais caro da história do futebol, ter crescido em campo. Os números mostram que o francês está bem mais participativo agora, e ele deposita muito mérito disso no treinador José Mourinho, tanto no aspecto técnico e tático, quanto psicológico.

'Ele me disse para não escutar ninguém, apenas estar focado em campo e aproveitar. É o que estou fazendo. Ele conversou comigo, deixou-me muito confortável e confiante', disse Pogba em entrevista à BBC:

"Ele disse: 'Você sabe jogar, então faz o que você quiser'. Ele me deu liberdade em campo. Ele disse para eu curtir. É tudo o que eu preciso ouvir de um treinador."

Nas primeiras 10 partidas do Manchester United no Campeonato Inglês, Pogba jogou 810 minutos, tocou na bola 836 vezes, e fez apenas um gol. Nos últimos 10 jogos, esteve em campo por 899 minutos, deu 1020 toques, marcou três vezes e deu três assistências.

Após 20 rodadas, o Manchester United está na sexta posição com 39 pontos, 10 a menos que o líder Chelsea. Ainda assim, Pogba acredita no título. Neste domingo, os Red Devils fazem clássico contra o Liverpool em Old Trafford.

'Tenho que acreditar. Não está longe. Sei que o Chelsea está na frente, mas nunca se sabe o que vai acontecer. Temos que continuar lutando e acreditando. Sinto que ainda podemos ganhar. O time está melhorando. Todos nos conhecemos agora e nos sentimos bem melhores agora', concluiu.