Lutar contra a violência exige ações integradas

Por: O Liberal

Em 03 de janeiro, 2017 - 07h41 - Editorial

Somente após a morte de 56 detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, vieram à tona informações de que o maior massacre em presídios desde Carandiru, em 1992, era tragédia anunciada. Desde o final de 2015 mensagens de celular interceptadas em operação da Polícia Federal (PF) indicavam a proximidade da facção Família do Norte (FDN) com o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, e a possibilidade de “eliminação” de bandidos rivais no Amazonas.

Foi dessa relação entre lideranças de facções que saiu a ordem para que integrantes e simpatizantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Manaus fossem assassinados. A rebelião também resultou na fuga de 130 detentos, que estão foragidos.

Além das mortes por armas de fogo e facas, muitos rivais perderam a vida no incêndio provocado pelos bandidos da FDN. Como pano de fundo para a barbárie, uma penitenciária feita para abrigar 454 presos, mas que estava abarrotada com 1.224 pessoas.

A tragédia em Manaus mostra a fragilidade do sistema penitenciário brasileiro. A legislação é desrespeitada e delinquentes criam um submundo com códigos próprios.

Detentos deveriam cumprir suas penas de forma adequada, com a possibilidade de desenvolver ações socioeducativas, com perspectiva de reinserção na sociedade, mas as cadeias, na verdade, são campis da violência, gerenciados pelo crime organizado. Governo federal e unidades da federação parecem fazer vista grossa.

Desde o início dos anos 2000, penitenciárias nos estados da região Norte - e no Maranhão - são alvos de rebeliões cada vez mais violentas, na maioria das vezes relacionadas a confrontos entre grupos rivais de bandidos. Em 2002, na Casa de Detenção José Mário Alves, em Porto Velho, foram mortos 27 detentos, com relatos de decapitações.

De 2010 a 2013, cerca de 60 presos foram assassinados no presídio de Pedrinhas, em São Luís. Ano passado, outro embate entre PCC e CV deixaram 20 mortos em presídios de Roraima e Rondônia.

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, seguiu para Manaus para auxiliar o Estado nas investigações, mas um dos motivos de ondas de violência como a ocorrida na maior zona metropolitana da Amazônia é muito evidente: o sucateamento do sistema de segurança pública na região Norte - sempre colocada em segundo plano em políticas públicas.

O outro motivo é a escalada do poder paralelo de facções e milícias, que governos não conseguem conter. Fica o alerta vermelho para as autoridades competentes no Pará. O incidente em Manaus não pode ser visto como “problema dos outros”. Lutar contra a violência exige ações integradas.