Em 06 de janeiro, 2017 - 19h53 - Belém

A partir das 8h deste domingo (8), o trânsito será interditado na avenida Gentil Bittencourt entre as travessas 14 de Março e 03 de Maio para que sejam realizados os trabalhos de manutenção nas copas das árvores de Belém pela Semma ( Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

Com a interdição, as linhas de ônibus que operam via avenida Serzedelo Côrrea, avenida Gentil Bittencourt e avenida José Bonifácio farão: Serzedelo Côrrea, avenida Gentil Bittencourt, avenida Alcindo Cacela, rua dos Mundurucus, travessa 14 de Abril e avenida Gentil Bittencourt, a destino.

As linhas que operam via avenida Alcindo Cacela e avenida Gentil Bittencourt farão: Avenida Alcindo Cacela, rua dos Mundurucus, travessa 14 de Abril e avenida Governador José Malcher, a destino.

Já a linha Guamá – Conselheiro, no sentido centro/bairro fará: avenida Serzedelo Côrrea, avenida Gentil Bittencourt, avenida Alcindo Cacela, rua dos Mundurucus, travessa 14 de Abril, avenida Gentil Bittencourt, travessa Castelo Branco e rua dos Caripunas, a destino.

Também no próximo domingo (15) está prevista mais uma interdição na Gentil Bittencourt, dessa vez entre as travessas 03 de Maio e 14 de Abril. A interdição neste trecho também será a partir das 08h e os desvios de itinerários serão os mesmos.