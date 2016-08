Criança nasceu antes que equipe do Samu chegasse ao local para auxílio

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 16h10 - Belém

Policiais militares auxiliaram no parto de uma gestante no Distrito de Outeiro na manhã desta sexta-feira (26). Os PMs foram acionados por volta das 6h15 da manhã para ajudar uma mulher de 21 anos, que estava em trabalho de parto em uma calçada na rua Itapuã, no bairro Água Boa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o bebê de Priscila Félix da Silva começou a nascer enquanto o socorro estava a caminho. Os PMs fizeram os primeiros atendimentos e auxiliaram no parto. Com a chegada da equipe do Samu, mãe e a criança, uma menina, foram levados para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar, somente em 2016, policiais da corporação auxiliaram no nascimento de três crianças. No ano passado, foram quatro casos em Belém, um deles no Outeiro. Outras duas situações, também no ano passado, tiveram a participaçao do capitão Agnaldo Almada, do 20º Batalhão da PM, com sede no bairro do Guamá, em Belém.

Uma delas foi em abril, quando ele e os soldados Marcelo Lopes e Diogo Amorim socorreram uma mulher grávida na Avenida Independência. Elas estava a bordo de um táxi, sentindo as contrações, e começou a dar à luz no local. O procedimento acabou sendo finalizado na Santa Clara.

Em setembro do ano passado, também na Avenida Independência, um taxista e a esposa precisavam chegar a tempo ao hospital, para o parto da mulher. Os policiais agiram como batedores no trânsito e garantiram a chegada da família ao Hospital Maternidade Saúde da Criança, onde o menino nasceu com saúde e segurança.