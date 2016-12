Ações estarão concentradas na Orla, vila de Alter do Chão e no comércio. Objetivo é coibir crimes e dar mais segurança a população

Por: G1

Em 22 de dezembro, 2016 - 17h07 - Pará

Para coibir crimes e dar mais segurança para as pessoas nas festas de fim de ano, a Polícia Militar em Santarém, no oeste do Pará, esquematizou a operação “Boas Festas”. De acordo com o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel André Carlos Oliveira, o policiamento começou a ser intensificado desde novembro e esse tipo de operação ocorre todos os anos. A quantidade de policiais que participarão da ações não foi divulgada.

No centro comercial devido ao fluxo de pessoas e o horário diferenciado para atendimento ao público por causa das vendas de natal, policiais redobraram o esquema de segurança. Segundo Oliveira, por receberem muitas pessoas, uma quantidade de militares vai ser deslocada para atuar na orla e a Vila Balneária de Alter do Chão. No dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, o mesmo esquema vai ser usado nesses locais.

O comandante ressalta que apesar da intensificação em alguns pontos do município, policiais estarão atuando normalmente nos bairros de Santarém. “Vai acontecer de maneira normal, sem prejudicar o policiamento de outras áreas do município", explica.

Uma das preocupações da população nesta época do ano é com relação as saídas temporárias de alguns internos da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, concedidas pela justiça. Oliveira ressalta que um dos objetivos da operação é assegurar que os presos não voltem a cometer novos crimes.

Ainda segundo o comandante, a fuga de 14 presos no dia 19 de dezembro pode ter influenciado no índice de criminalidade no município, mas ações estão sendo feitas para tentar recapturá-los. “O papel da população é muito importante nesse trabalho. Estamos levando em consideração todas as denúncias, investigando cada uma”, finalizou.