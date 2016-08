Classificados passarão ainda por avaliação de saúde e investigação de antecedentes criminais

Por: Redação ORM News

Em 29 de agosto, 2016 - 15h57 - Pará

A Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira (29), o resultado da primeira etapa do concurso da corporação, realizada no último dia 31 de julho. A relação dos aprovados consta na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Foram classificados 340 candidatos para o curso de adaptação de oficiais, 336 para o curso de formação de oficiais, sendo 288 homens e 48 mulheres, e 4.200 para o de formação de praças. Do total, 3.600 do sexo masculino e 600 do sexo feminino. Ao todo foram classificados preliminarmente 4.276 candidatos.

Os candidatos podem entrar com recurso contra o resultado preliminar da primeira etapa nos dias úteis do período de 30 de agosto a 5 de setembro em um link na página de acompanhamento do concurso no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

O concurso prossegue com as etapas de avaliação de saúde, investigação de antecedentes pessoais, teste de avaliação física e avaliação psicológica. Os candidatos aos cargos de oficiais na área de saúde e do quadro complementar farão, ainda, prova de títulos. O concurso da PM teve as provas de conhecimentos realizadas no dia 31 de julho, em Belém, Marabá, Santarém e Altamira. Na ocasião, mais de 100 mil inscritos concorreram a uma das 2.194 vagas oferecidas.