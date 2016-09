“Festival Se Rasgum” invade o Rio com dez atrações em cinco shows

Em 17 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Hoje, o Festival Se Rasgum desembarca no Rio de Janeiro com a edição especial “Festival Se Rasgum nas Olimpíadas”. O evento contará com dez atrações paraenses que vão se apresentar em cinco shows, a partir das 21 horas, no palco da Fundição Progresso, na Lapa. O evento integra a Mostra Funarte de Festivais de Música nas Olimpíadas.

