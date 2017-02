No acumulado de 2016, setor perdeu 1,47 milhão de beneficiários.

Por: G1

Em 16 de fevereiro, 2017 - 14h48 - Pará

Os planos de saúde continuaram a perder clientes no começo de 2017. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (16) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), houve uma redução de 192,2 mil no número de beneficiários em planos de assistência médica em janeiro.

O número de clientes em planos de saúde em janeiro somou 47.592.368 ante 47.784.589 em dezembro do ano passado.

No acumulado de 2016, o setor perdeu 1,47 milhão de beneficiários, no segundo ano consecutivo de retração.

Já o número de clientes em planos exclusivamente odontológicos subiu para 22.209.112, um acréscimo de aproximadamente 169 mil beneficiários.

O movimento é reflexo da prolongada crise econômica brasileira e do aumento do desemprego, que superou a casa de 12 milhões de pessoas procurando trabalho. Em 2016, o Brasil fechou 1,32 milhão de empregos formais.

A taxa de desemprego alcançou 12% do 4º trimestre de 2016 – marca recorde na série histórica iniciada em 2012. No ano passado, o Brasil perdeu mais 1,32 milhão de empregos formais (em 2015, já tinham sido eliminados 1,54 milhão de empregos com carteira assinada).

Muitas dos desempregados perderam o plano de saúde corporativo e entram na lista de pessoas que deixaram de ser beneficiárias de planos de saúde privados.