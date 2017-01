A interrupção acontecerá na Almirante Barroso, no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 09h15 - Belém

Devido ao início da implantação da última estação do BRT Almirante Barroso, localizada próximo à entrada do conjunto Império amazônico, a pista expressa e mais meia faixa de rolamento da via, serão interditadas nos dois sentidos, no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César. A interrupção do tráfego será a partir das 19h desta sexta-feira (13). O serviço deve durar cerca de 45 dias, para a construção do pavimento de concreto da estação, que tem proposta de nome de Getúlio Vargas.

Agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) darão apoio no ordenamento do trânsito. Os ônibus expressos e do BRT continuarão as viagens normalmente, mas deverão sair da canaleta na altura da avenida Júlio César e retornar ao corredor expresso já próximo ao elevado, no sentido Entroncamento, e fazer o oposto no sentido São Brás.