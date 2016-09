O trecho entre as Travessas Vileta e Humaitá ficará interditado no horário de 18h até às 6h da quarta-feira

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 10h06 - Belém

O tráfego na pista do BRT na Avenida Almirante Barroso, entre as Travessas Vileta e Humaitá, será interditado no horário de 18h até às 6h da quarta-feira (14) para a execução do serviço de concretagem das vigas da Estação Humaitá. A construção da quinta estação do BRT na via começou no dia 12 de agosto e tem previsão de ser concluída até novembro.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estarão no local da interdição orientando em especial os motoristas dos ônibus expressos, que precisarão sair da canaleta do BRT no trecho interditado, retornando nos cruzamentos imediatamente subsequentes.