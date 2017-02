Talem Magalhães é acusado de roubo, latrocínio e homicídio qualificado.

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 16h21 - Pará

O Grupamento Marítimo Fluvial (GFlu) mantém preso, desde o início da tarde desta terça-feira (14), Talem Gemaque Magalhães, de 25 anos. Conhecido como Rodrigo, Capivara e Cupido, o homem foi apreendido na manhã ontem (13) pela Polícia Civil, em cumprimento a um madado de prisão expedido pela Justiça em 2014, e foi encaminhado ao GFlu. A prisão ocorreu na comunidade Genipapo, no município de Santa Cruz do Ararari, que fica localizado no arquipélago do Marajó, no Pará.

Talem Magalhães é acusado de roubo, latrocínio e homicídio qualificado. Em 2014, o homem se mudou para a comunidade de Genipapo e começou a utilizar o prenome de Rodrigo, segundo relato do investigador João Neto. 'Ele fugiu depois de cometer um homicídio no Jurunas e lá mudou de nome', relatou o investigador. Em justificativa, Talem afirma que Ricardo Figueiredo Matos teria dito que o mataria com um terçado. A vítima foi morta com 14 facadas. Em 2016, Talem teria participado de um assalto à uma embarcação pesqueira com mais três suspeitos. Um deles, seu primo, morreu ano passado.

Segundo o delegado Arthur Braga, que comanda as investigações, o acusado será encaminhado para a Superintendência do Sitema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe).