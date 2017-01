Pedro Scooby adora postar fotos sensuais da atriz nas redes sociais. Topless publicado ontem fez sucesso entre seguidores.

Em 19 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

A atriz Luana Piovani agitou a internet ao aparecer fazendo topless, só com a parte de baixo de uma lingerie, em foto publicada pelo marido, Pedro Scooby, no Instagram. O surfista compartilhou o registro ousado e sexy com os seguidores, e logo foi questionado: “Você não tem ciúmes?”

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.