Arthur Arnold fala da carreira e obras que vai expor no Arte Pará 2016

Em 15 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Márcia Mendes

Da Redação

O paulista Arthur Carvalho Arnold é um dos 18 artistas selecionados para a 35ª edição do Arte Pará. Ele vai expor duas pinturas que pertencem a um conjunto maior de obras que desenvolveu neste ano e ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar. O objetivo do artista é questionar a diferença entre uma doutrina religiosa e a espiritualidade. Desde que se formou em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais Arthur trabalha principalmente com a pintura. As obras dele e de outros artistas estarão em exposição no Arte Pará 2016, que vai ocorrer entre os dias 6 de outubro e 6 de dezembro, no Espaço Cultural da Casa das Onze Janelas. O salão também vai ocorrer no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA) e no Museu Paraense Emílio Goeldi.

