Homens usaram viatura da Polícia Civil para escapar

Em 16 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Uma equipe da Polícia Federal (PF) está no município de São João da Ponta, no nordeste do Pará, para investigar um assalto ocorrido na única agência dos Correios da cidade, na última quarta-feira (14). Durante a ação, dois criminosos armados fizeram três reféns, entre eles uma criança. As imagens foram registradas com celular por moradores do município.

