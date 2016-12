Angelina Mathiesen está com os filhos e foi vista no Marahu, na ilha de Mosqueiro

Em 23 de dezembro, 2016 - 06h00 - Polícia

A Polícia Federal no Pará informou ontem que está à procura de Angelina Maalue Avalon Mathiesen, dinamarquesa procurada pelo sequestro dos filhos. Qualquer informação sobre o paradeiro dela e das crianças pode ser comunidado à PF. Ela teria sido vista na Ilha de Mosqueiro com as crianças.