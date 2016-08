Droga estava escondida em lataria de veículo que trafegava na Alça Viária

Por: Redação ORM News com informações da Polícia Federal

Em 26 de agosto, 2016 - 18h41 - Polícia

A Delegacia de Repressão às Drogas da Polícia Federal apreendeu, na tarde desta sexta-feira (26), aproximadamente 26 quilos de cocaína, na Alça Viária. Um homem foi preso. A droga estava escondida na lataria de um veículo e tinha como destino a cidade de Tailândia, nordeste paraense.

Após uma denúncia anônima, os policiais federais interceptaram o veículo com ajuda dos policiais rodoviários estaduais. O automóvel foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Pará onde foram retiradas as drogas.

Além do motorista havia outro passageiro que foi levado para a sede da PF, mas não foi preso, já que o motorista alegou que o carona não tinha conhecimento do entorpecente.

O preso que foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas será encaminhado ao Sistema Penal.