TV Liberal é parceira do concurso que vai até domingo

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Gerais

A 7ª edição do concurso Comida di Buteco em Belém terminará neste domingo, dia 7, mas ainda dá tempo para conferir os petiscos preparados exclusivamente para o público pelos 22 botecos na cidade disputando o título desta temporada. O concurso é uma iniciativa da empresa Comida di Buteco, com a parceria da TV Liberal e patrocinadores. Pelo segundo ano no concurso, o Tapere Bar Restaurante e Eventos, na avenida Magalhães Barata, entre 3 de Maio e 9 de Janeiro, preparou o Petisco Tapere Bar, uma porção de pastéis e bolinhos de caranguejo servida com molho de tucupi picante da casa.

O casal Marcelo e Márcia Silva, advogado e empresária respectivamente, provaram a aprovaram. “Nós vimos conferir o prato e gostamos muito. O pastel é bem sequinho”, declarou Márcia. Para Marcelo, o prato é bem preparado: “O caranguejo vem no ponto.

