O peixe do tipo cação teve queda de 16,67% em todo o ano de 2016

Por: Portal ORM com informações da assessoria

Em 25 de janeiro, 2017 - 11h56 - Belém

Em pesquisa divulgada nesta quarta-feira (25) pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) e pelo Dieese/PA, foi registrada uma queda no valor do peixe comercializado nos mercados da capital paraense. Os dados obtidos do levantamento entre os meses de janeiro e dezembro de 2016, já abrem a discussão quanto ao abastecimento do alimento no período da Semana Santa.

De acordo com a pesquisa, as quedas mais expressivas foram percebidas nos valores do Cação com recuo, que teve baixa de 16,67%; seguido do Xaréu, com 14,21%; Pratiqueira (-12,64%); Peixe Serra (-12,62%); Tamuatá (-10,92%); Cachorro-de-padre (-10,32%); Acari (-9,53%); Arraia (-8,58%); Pescada Gó (-6,97%); Piramutaba (-6,79%); Tambaqui (-6,67%); Pescada Branca (-6,06%); Tucunaré (-5,37%); Aracu (-3,58%) e Pirapema (-3,23%).

Segundo o supervisor técnico do Dieese no Pará, Roberto Sena, o usual é que a partir do mês de janeiro até um pouco depois da Semana Santa, a tendência seja alta no valor do pescado. “No entanto, um reforço nas fiscalizações entre os órgãos municipais e estaduais, já está sendo esquematizado para garantir não só o abastecimento, mas também o equilíbrio no preço e na qualidade do peixe durante esses períodos”, destacou.