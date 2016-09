Trabalhadores podem se inscrever até novembro para seguro defeso

Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Centenas de pescadores paraenses que tiveram suspensos os registros e, por isso, ficam impedidos de receber o seguro defeso, procuraram, ontem, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Belém, para tentar regularizar a situação. Como o prazo de regularização encerraria hoje, houve uma corrida ao órgão, gerando tumulto em frente ao prédio localizado na avenida Almirante Barroso, próximo ao Entroncamento. Pessoas vindas de vários municípios, principalmente da região do Marajó, chegavam em grupos, mas a grande maioria não havia agendado atendimento e, por isso, não podia resolver a situação no mesmo dia. Um comunicado enviado pelo Ministério da Agricultura, porém, prorrogou o prazo por mais dois meses e o atendimento dessas pessoas foi agendado para os próximos dias.

Cerca de duzentas pessoas saíram de Limoeiro do Ajurú às 14 horas do último domingo e chegaram de madrugada em Belém. Kerlen Gonçalves, de 32 anos, fazia parte do grupo e contou que às 4 horas da madrugada já estava à frente do Ministério da Agricultura.

