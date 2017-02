Foram apreendidos 3,5 toneladas. A ação foi realizada na madrugada desta quinta-feira, 16.

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira, 16, 3,5 toneladas de pescado ilegal, na localidade conhecida como Porto Novo, no município de Goianésia do Pará. A ação foi realizada pelo Institutos de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) e Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama/Marabá), junto com outros órgão do Estado.

Além da carga apreendida, foram recolhidos mais de oito mil metros de rede de pesca. O pescado estava em condições para o consumo e foi doado em Marabá, Goianésia do Pará e Tucuruí.

De acordo com a gerência da região administrativa de Tucuruí do Ideflor-bio, o período de defeso se estende até 28 de fevereiro deste ano e contribui para a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros. Neste período é totalmente proibida a pesca de peixes nativos em qualquer modalidade.