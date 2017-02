Preço volta a subir nas feiras e supermercados de Belém. recuo só deve acontecer na semana santa.

Em 18 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O preço do pescado voltou a subir nas principais feiras livres e supermercados de Belém, de acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA). O aumento expressivo da maior parte do pescado comercializado neste início de ano na capital paraense foi verificado após vários meses de queda.

