O grande destaque vai para o popular game de futebol da Konami, PES 2017

Por: ReCore

Em 13 de setembro, 2016 - 09h15 - Tecnologia

PES 2017, ReCore e BioShock: The Collection, coletânea que traz os jogos da série remasterizados, chegam entre os lançamentos desta semana. O grande destaque vai para o popular game de futebol da Konami, que mostra a evolução dos gráficos com motor gráfico Fox Engine e mantém a parceria com o a equipe do Flamengo em uma edição com capa especial. Confira a lista completa com os lançamentos da semana:

PES 2017 – Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 e PC – 13 de setembro

Pro Evolution Soccer 2017 terá Corinthians e Flamengo como clubes exclusivos, uma das principais novidades para os fãs brasileiros do game. O novo título da série promete um maior controle de bola e passes mais precisos, além de gráficos melhorados com o motor gráfico Fox Engine, o mesmo usado em Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

PES 2017 é um dos destaques nos lançamentos da semana (Foto: Divulgação/Konami)

O game também terá estádios do mundo todo, incluindo os nacionais como Maracanã, Beira Rio, Morumbi, Arena Corinthians e Mineirão. A parceria com o Flamengo se estende no novo game e traz outra capa especial com o atacante Guerrero – a original terá Messi, Neymar, Suárez, Piqué e Rakitic.

ReCore – Xbox One, Windows 10 – 13 de setembro

ReCore é novo jogo de ação e plataforma para Xbox One e Windows, idealizado por Keiji Inafune, um dos criadores de Mega Man. O jogo narra a trama de Joule, uma voluntária da colônia Far Eden que tem como objetivo salvar a humanidade após eventos que devastaram o planeta Terra.

ReCore (Foto: Reprodução/Youtube)

Contudo, a jovem acorda de um longo criogênico e descobre que os desafios são ainda maiores. Joule ainda precisará da ajuda de robôs em combates e para explorar o mapa. O título promete uma jogabilidade estratégica combinada com momentos de ação.

BioShock: The Collection – Xbox One, PS4, PC – 13 de setembro

Para quem ainda não teve oportunidade de experimentar a franquia, a BioShock: The Collection leva os três jogos para o Xbox One, PS4 e PC. BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite chegam em versões remasterizadas, rodando a 1080p e 60 fps.

BioShock: The Collection (Foto: Reprodução/Youtube)

O pacote também trará todos os conteúdos extras já lançados para estes jogos, incluindo vídeos com comentários de Ken Levine, o criador da série. Bioshock é uma franquia de tiro em primeira pessoa ambientada em realidades distópicas, com cenários incríveis e difíceis escolhas.

Dead Rising Triple Pack – Xbox One, PS4, PC – 13 de setembro

A série Dead Rising também ganha um remake nesta semana para Xbox One, PS4 e PC. o Dead Rising Triple Pack é uma coletânea que traz Dead Rising, Dead Rising 2e Dead Rising 2: Off the Record para a nova geração, com mais fluidez e gráficos melhorados.

Dead Rising Triple Pack (Foto: Reprodução/Dead Rising Wiki)

Os jogos serão vendidos separadamente ou pelo pacote com todas as roupas extras já lançadas por DLC. A série pós-apocalíptica é ideal para quem gosta de zumbis e uma boa dose de humor negro.

NHL 17 – Xbox One, PS4 – 13 de setembro

NHL 17 é o mais novo game da franquia de hóquei no gelo da Electronic Arts. Ele deixa a geração anterior e ganha versões apenas para PS4 e Xbox One com modos inéditos, como o Draft Champions, que simula partidas com os atletas mais populares, e também o World Cup of Hockey, para disputar partidas com outras equipes a nível internacional.

NHL 17 (Foto: Divulgação/EA)

Outro destaque do novo jogo está no Franchise Mode, modo em que o jogador pode gerenciar seu próprio time, desde decisões em campo até negociações de atletas.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness – PS4, PS Vita – 13 de setembro

Psycho-Pass: Mandatory Happiness é uma visual novel que se passa no mesmo universo do anime de mesmo nome. Ele foi originalmente lançado para Xbox One no Japão, mas não ganhará versão ocidental no console da Microsoft. Ele chega ao PS4 e PS Vita nesta semana com uma trama que lembra “Minority Report”.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (Foto: Divulgação/PlayStation Blog)

No game, é possível prever crimes com base em um sistema que monitora emoções e pensamentos das pessoas. O jogador assume o papel de um detetive que deve monitorar e investigar esses crimes.

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past – Nintendo 3DS – 16 de setembro

Lançado originalmente para PlayStation em 2000, Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past está ganhando uma versão para Nintendo 3DS. O título é um clássico RPG com combates em turno, histórias e personagens cativantes. A versão de 3DS ainda inclui funções com o StreetPass e melhores gráficos.

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (Foto: Reprodução/Youtube)

PES 2017 é um dos destaques nos lançamentos da semana (Foto: Divulgação/Konami)

O game também terá estádios do mundo todo, incluindo os nacionais como Maracanã, Beira Rio, Morumbi, Arena Corinthians e Mineirão. A parceria com o Flamengo se estende no novo game e traz outra capa especial com o atacante Guerrero – a original terá Messi, Neymar, Suárez, Piqué e Rakitic.

ReCore – Xbox One, Windows 10 – 13 de setembro

ReCore é novo jogo de ação e plataforma para Xbox One e Windows, idealizado por Keiji Inafune, um dos criadores de Mega Man. O jogo narra a trama de Joule, uma voluntária da colônia Far Eden que tem como objetivo salvar a humanidade após eventos que devastaram o planeta Terra.

Contudo, a jovem acorda de um longo criogênico e descobre que os desafios são ainda maiores. Joule ainda precisará da ajuda de robôs em combates e para explorar o mapa. O título promete uma jogabilidade estratégica combinada com momentos de ação.

BioShock: The Collection – Xbox One, PS4, PC – 13 de setembro

Para quem ainda não teve oportunidade de experimentar a franquia, a BioShock: The Collection leva os três jogos para o Xbox One, PS4 e PC. BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite chegam em versões remasterizadas, rodando a 1080p e 60 fps.

BioShock: The Collection (Foto: Reprodução/Youtube)

O pacote também trará todos os conteúdos extras já lançados para estes jogos, incluindo vídeos com comentários de Ken Levine, o criador da série. Bioshock é uma franquia de tiro em primeira pessoa ambientada em realidades distópicas, com cenários incríveis e difíceis escolhas.

Dead Rising Triple Pack – Xbox One, PS4, PC – 13 de setembro

A série Dead Rising também ganha um remake nesta semana para Xbox One, PS4 e PC. o Dead Rising Triple Pack é uma coletânea que traz Dead Rising, Dead Rising 2 e Dead Rising 2: Off the Record para a nova geração, com mais fluidez e gráficos melhorados.

Dead Rising Triple Pack (Foto: Reprodução/Dead Rising Wiki)

Os jogos serão vendidos separadamente ou pelo pacote com todas as roupas extras já lançadas por DLC. A série pós-apocalíptica é ideal para quem gosta de zumbis e uma boa dose de humor negro.

NHL 17 – Xbox One, PS4 – 13 de setembro

NHL 17 é o mais novo game da franquia de hóquei no gelo da Electronic Arts. Ele deixa a geração anterior e ganha versões apenas para PS4 e Xbox One com modos inéditos, como o Draft Champions, que simula partidas com os atletas mais populares, e também o World Cup of Hockey, para disputar partidas com outras equipes a nível internacional.

NHL 17 (Foto: Divulgação/EA)

Outro destaque do novo jogo está no Franchise Mode, modo em que o jogador pode gerenciar seu próprio time, desde decisões em campo até negociações de atletas.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness – PS4, PS Vita – 13 de setembro

Psycho-Pass: Mandatory Happiness é uma visual novel que se passa no mesmo universo do anime de mesmo nome. Ele foi originalmente lançado para Xbox One no Japão, mas não ganhará versão ocidental no console da Microsoft. Ele chega ao PS4 e PS Vita nesta semana com uma trama que lembra “Minority Report”.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (Foto: Divulgação/PlayStation Blog)

No game, é possível prever crimes com base em um sistema que monitora emoções e pensamentos das pessoas. O jogador assume o papel de um detetive que deve monitorar e investigar esses crimes.

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past – Nintendo 3DS – 16 de setembro

Lançado originalmente para PlayStation em 2000, Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past está ganhando uma versão para Nintendo 3DS. O título é um clássico RPG com combates em turno, histórias e personagens cativantes. A versão de 3DS ainda inclui funções com o StreetPass e melhores gráficos.

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (Foto: Reprodução/Youtube)

O que vocês esperam do PES 2017? Comente no fórum do TechTudo!