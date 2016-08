Presença da dupla de gigantes do Brasil acontece pelo segundo ano consecutivo

Por: Lance!Net

Em 31 de agosto, 2016 - 15h05 - Futebol

A Konami anunciou acordos de licença exclusiva com Corinthians e Flamengo. Ambos os contratos permitem aos fãs jogarem com as duas equipes somente em PES 2017, com representações de nomes reais para jogadores licenciados.

Isso já havia acontecido na versão do ano passado, o que deixou os fãs dos times e de Fifa frustrados. Parece que o resultado da parceria foi bom, já que o fato se repete para PES 2017. Veja o que representantes dos clubes e o presidente da Konami disseram a respeito:

'O Corinthians tem o prazer de renovar sua parceria com a Konami, a qual em seu primeiro ano mostrou ser enormemente benéfica para nós. Nós nos esforçamos para estarmos alinhados com empresas que compreendem e apreciam a nossa marca, dedicação e compromisso com os nossos torcedores, e a Konami entende, enriquece e valoriza o clube. Esperamos o mesmo sucesso contínuo para os próximos anos', afirmou Gustavo Ferraz Herbertta, Chefe de Marketing do Corinthians

'Em se tratando de um dos mais bem sucedidos clubes brasileiros de futebol, estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com o Corinthians para contar com o clube de forma exclusiva no PES 2017. Estamos comprometidos em proporcionar a experiência de jogo mais realista que corresponde ao nível de talento e habilidade visto com o Corinthians, e a edição desse ano traz um novo nível de realismo que sabemos que os fãs irão apreciar', disse Takayuki Kubo, presidente da Konami

O PES 2017

'Estamos muito empolgados em anunciar a extensão de mais uma parceria de sucesso para o Clube de Regatas do Flamengo. PES 2017 é incrível e a Nação Rubro-Negra ficará orgulhosa de encontrar a si própria nas prateleiras. O jogo contará com um ambiente desenvolvido para que os torcedores do Flamengo se sintam como quando jogamos dentro de casa. Agradecemos à Konami pela confiança nessa parceria e estamos certos de que teremos ainda vários anos de sucesso pela frente', disse Bruno Spindel, Diretor de Marketing do Flamengo

'A Konami está comprometida em trabalhar com os melhores times de futebol do mundo, então estamos honrados em trabalhar com o Flamengo. Estamos comprometidos também em trazer à vida no PES 2017 o estilo de jogo único do clube, diante do qual sabemos que os nossos fãs – especialmente no Brasil - estarão empolgados', afirmou Kubo

PES 2017 estará disponível no Brasil em 13 de setembro para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC.