Filme que retrata a trajetória de Bozo ganha retoques finais

Em 04 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Em uma sala instalada no primeiro andar da Gullane Filmes, no bairro da Lapa, em São Paulo, Marcio Hinoshita ocupa a cadeira do montador e Daniel Rezende a do diretor. A dupla está dando os retoques finais em “Bingo - O rei das manhãs”, estreia de Rezende na direção. O cineasta brasileiro, que foi indicado ao Oscar de montagem por “Cidade de Deus” (2002), vem há algum tempo fazendo uma transição para abraçar a nova função. Ele também dirigiu a série “O homem de sua vida” para a HBO e trabalha no desenvolvimento de “Turma da Mônica - Laços”, além de se preparar para editar “Entebbe” em parceria com o diretor José Padilha.

