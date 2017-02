Para Julianne Siqueira, estilo é o modo como você se apresenta, respeitando a identidade e personalidade

Com 29 anos, a funcionária pública Julianne Rodrigues Siqueira sabe que não basta apenas usar o que seja bonito, mas looks que expressem seu jeito de ser. “Estilo é a maneira como você se apresenta, respeitando sua identidade, em harmonia com sua personalidade. Podemos até obedecer modas e tendências, mas sempre com o seu toque pessoal. Afinal, a linguagem corporal imprime o que somos”, avalia.

Julianne tem um estilo bem definido e sabe o que deve usar nas mais variadas ocasiões. “Considero que meu estilo é contemporâneo, pois expressa elegância e praticidade. Em ocasiões informais, gosto muito de vestir saias fluidas e camiseta de alcinha.