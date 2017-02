FOTOATIVA: Ana Lira vai falar sobre “Obra-projeto como processo de mediação”

Oprojeto “Café Fotográfico”, realizado pela Associação Fotoativa, terá como convidada na edição deste mês, a fotógrafa pernambucana Ana Lira. Intitulado “Obra-projeto como processo de mediação”, o encontro será realizado hoje, a partir das 19h, com entrada franca. O trabalho que Ana Lira vem desenvolvendo neste momento passa por três pilares: investigar como viver pode ser um ato político, as vivências como processos de mediação coletiva e o desenvolvimento de obra-projeto em vez de obra-objeto.

Seu trabalho vem se debruçando sobre as entrelinhas e articulações das relações de poder. Para isso, a artista tem elaborado estratégias de mediação e comunicação, através da imagem em suas variadas formas, como as publicações, as intervenções urbanas, ações de formação e as experiências de intercâmbio que estão inseridas nesta trilha. Ana comenta que os projetos que vem desenvolvendo têm tempos dilatados.