Grupo de clowns de são luís do maranhão chega a belém para mostrar espetáculos e ministrar oficina

Em 17 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

A Cia MiraMundo, de São Luiz, Maranhão, traz a Belém o projeto “O Circo nos Trilhos”, que conta com uma oficina e com a apresentação de dois espetáculos na capital. Os eventos serão realizados no Casarão do Boneco, na praça do Carmo e na Casa dos Palhaços, de acordo com a programação do grupo. Hoje, eles apresentam o espetáculo “Palita no Trapézio”, às 20 horas, no Casarão do Boneco (Av. 16 de Novembro, 815 - Batista Campos. Entrada franca).

