Fora de si, o novo coronel da cidade tenta agredir a ex, leva golpe do rival, mas dá a volta por cima ao sacar arma

Por: GShow

Em 03 de setembro, 2016 - 08h48 - Novelas

A cooperativa da cidade de Grotas está em boas mãos com a liderança de Tereza (Camila Pitanga) e Santo (Domingos Montagner), que realizam, ali, um trabalho suado e correto. Mas a calmaria acaba com a chegada de Carlos (Marcelo Serrado).

Sozinha no escritório, Tereza se depara com o ex, que não segura sua raiva e parte para cima da ex completamente transtornado. Mas antes que algo aconteça com a empresária, Santo interrompe e dá um soco no rival, que cai golpeado no chão.

Em seguida, apesar de fragilizado, Carlos se recupera da pancada, saca uma arma e aponta em direção ao produtor rural: "Dê mais um passo e lhe juro que vai ser seu último". Que tenso! Não perca a cena que está prevista para ir ao ar a partir deste sábado, 3/9.