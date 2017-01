ARTISTAS MIRINS: Temporada 2017 do quadro começa neste domingo, 1, no Domingão do Faustão

Por: Da Redação

Em 01 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Depois do sucesso da última edição da “Dança dos famosos”, começa neste domingo, 1°, no “Domingão do Faustão”, a versão infantil do quadro. Na primeira apresentação, os participantes mirins vão dançar no ritmo da “Baladinha”. Os jurados da performance de estreia serão Marina Ruy Barbosa, Odilon Wagner, JP Rufino e Fly, responsável pela avaliação técnica.

Farão parte desta edição do “Dancinha dos Famosos” Gabriella Saraivah, 12 anos, que fez participação especial na novela “Além do Tempo”; Letícia Salatiel, 11 anos, que esteve na série “Justiça”; Gabriel Palhares, 8 anos, que atuou em “Liberdade, Liberdade”; Raffael Pietro, 8 anos, de “I Love Paraisópolis”; Nathália Costa, 8 anos, que esteve no elenco de “Êta Mundo Bom!”; e Xande Valois, 12 anos, também do elenco de “Êta Mundo Bom!”.