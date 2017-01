Jogador falou que a organização do Goiás foi determinante para escolher o clube, mas, hoje, frisou que Bicola também é organizado

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 15h16 - Futebol

O meia Tiago Luís foi à rede social para explicar a declaração dada no momento de sua apresentação como o 12º reforço do Goiás para a temporada de 2017. Na ocasião, o atleta, que deixou o Paysandu, disse que a organização e a presença de 'pessoas sérias' foram determinantes pela escolha pelo clube goiano. Nesta terça-feira (17), o atleta garantiu que não era uma comparação com o Papão, voltou a agradecer ao clube alviceleste e relembrou que também fez os mesmos elogios quando foi contratado para jogar na Curuzu.

Nas publicações, o atleta salientou que a intenção era a de somente enaltecer a estrutura do seu novo clube, mas deixou claro que Goias e Paysandu são 'clubes com excelente estrutura para todo jogador trabalhar'. Na sua apresentação, a declaração 'polêmica' foi quando ele descreveu os fatores que teriam pesado na decisão de vestir verde em 2017. 'Estrutura, organização, ambiente de trabalho, pessoas sérias dentro clube, isso tudo motiva o jogador. O Goiás é um time grande, tenho certeza que vamos fazer de tudo durante o ano para devolver o clube para o lugar de onde não devia ter saído'.

Tiago Luís foi o grande destaque do Papão na Série B do campeonato brasileiro de 2016, com seis gols, sendo a maioria golaços em chutes de média e longa distância. Ao final daquela temporada, o clube tentou a renovação. De forma extra-oficial, o jogador teria pedido R$ 150 mil de salários para o Bicola, que, por sua vez, não teria aceitado. Nem o jogador, nem o clube confirmaram o valor.