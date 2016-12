Bom desempenho com a camisa do Vitória em 2016 fez de Marinho um dos grandes alvos do mercado da bola

Por: Golboesporte.com

Em 28 de dezembro, 2016 - 16h34 - Esporte

Atacante faz postagem em rede social e diz que único jeito de tirá-lo do Vitória é negociar diretamente com o Leão. Multa contratual é de cinco milhões de euros

O bom desempenho com a camisa do Vitória em 2016 fez de Marinho um dos grandes alvos do mercado da bola neste fim de ano. Flamengo, Santos e Grêmio estão interessados no jogador, que disputou 43 jogos na temporada e marcou 21 gols. Recentemente, especulações apontaram uma suposta oferta do futebol chinês. De férias, o atacante utilizou as redes sociais para negar ter sido procurado por uma equipe asiática.

- Fala, galera. Boa noite. Pelo jeito, eu sou o último a saber mesmo, hein? Falaram que eu fui negociado com time da China. Nem eu sei. Qualquer equipe que quiser me tirar do Vitória é só ir lá em Salvador, com os dirigentes do Vitória, e tentar me tirar. É o único jeito – postou Marinho no Instagram.

O Vitória recebeu ofertas nacionais que incluíam empréstimo de jogadores e uma compensação financeira. No entanto, o diretor de futebol rubro-negro, Sinval Vieira, negou a possibilidade de negociar Marinho por valor inferior ao da multa contratual de cinco milhões de euros, aproximadamente R$ 17,5 milhões. Os direitos econômicos do atacante são divididos entre o Vitória (50%), Cruzeiro (30%) e JMB (20%), empresa que agencia a carreira do atleta.