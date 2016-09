Entradas serão vendidas a partir desta quinta-feira (8), sob valores de R$ 20 para arquibancada e R$ 40 para cadeira

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 18h25 - Série B

Após o apelo dos jogadores para ter o apoio da torcida, a diretoria acompanhou o discurso através da manutenção dos valores dos ingressos para a partida contra o Brasil de Pelotas, às 21h30 desta sexta-feira (9), no Mangueirão, em Belém.

Os bilhetes começarão a ser vendidos nesta quinta-feira (8), a partir das 8h, na Curuzu e na sede social, além dos guichês do clube em um shopping de Belém, sob os valores de R$ 20 para arquibancadas e R$ 40 para cadeiras.

Vale destacar que, publicamente, o presidente do Papão, Alberto Maia, no início desta Série B do campeonato brasileiro, chegou a explicar que não poderia cobrar menos de R$ 50 para arquibancadas para ter um jogo no Mangueirão.

Neste ano de 2016, o Papão está invicto no Olímpico, com oito jogos, sendo quatro vitórias e quatro empates. O último confronto foi a estreia do time nesta Série B jogando em Belém e terminou 1 a 1 com o Oeste (SP). O confronto é lembrado como o dia em que o atacante Alexandro marcou seu único gol pelo Papão.