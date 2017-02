TELEVISÃO: Jornalista paulista venceu a prova que teve como tema o The Voice Kids

Por: Da Redação

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Ojornalista paulista Pedro, de 29 anos, é o novo Líder do Big Brother Brasil 17, exibido pela Rede Globo/TV Liberal. Na Prova do Líder, disputada ontem, os brothers precisavam adivinhar se a criança do The Voice Kids passou ou não nas audições às cegas. Na última rodada, estavam Pedro, Rômulo, Marinalva e Emilly disputando a Liderança. Pedro escolheu o sim e se tornou o novo Líder do BBB17.

Esta é a primeira vez que o jornalista consegue a liderança da casa mais vigiada do Brasil. Marinalva contou para Daniel que disse mais cedo que Pedro seria o novo Líder. Na varanda, a paratleta contou para o brother: “Na cozinha eu senti, eu falei pra ele”.