Dupla de vilões é surpreendida por casal

Por: GShow

Em 29 de dezembro, 2016 - 14h14 - Novelas

Pedro (Reynaldo Gianecchini) e Helô (Cláudia Abreu) seguem Mág (Vera Holtz) e descobrem que ela foi encontrar Tião (José Mayer). Os dois estão em um papo pra lá de suspeito sobre matadores de alguel antes do casal chegar. "Você precisa ficar a par do que está acontecendo! E antes que fique imaginando coisas, a ideia não foi minha, mas a situação se complicou! Em outras palavras: as coisas se agravaram, Magnólia!", diz o banqueiro.

Helô entra com Pedro e questiona o tom que os dois estão falando um com o outro. O velejador os pressiona: "O que estão tramando? Um novo atentado contra o meu pai?". Não perca as cenas previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira, 29/12.